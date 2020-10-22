Уряд змінив межі семи міст України

Уряд схвалив проекти постанов Верховної Ради про зміну і встановлення меж семи населених пунктів, оскільки раніше межі цих міст були юридично не закріплені.

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан пояснив, що відсутність визначення меж цих міст заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку.

Йдеться про такі міста:

Овруч Коростенського району Житомирської області;

Рогатин Івано-Франківського району Івано-Франківської області;

Городок Хмельницького району Хмельницької області;

Рубіжне Сєверодонецького району Луганської області;

Арциз Болградського району Одеської області;

Великі Мости Червоноградського району Львівської області;

Шполи Звенигородського району Черкаської області.

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У 2014 році в Україні стартувала децентралізація, яка полягає у переданні значної частини прав та повноважень від центральної влади органам місцевого самоврядування.

Цей процес передбачає перерозподіл територіальних одиниць країни.

Центральну владу на місцях представлятимуть префекти, які контролюватимуть законність дій місцевого самоврядування.