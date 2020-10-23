Среди кандидатов в органы местного самоуправления всех уровней 44,2% составляют женщины.

На этих выборах впервые по-настоящему работает гендерная квота, которая является обязательной для регистрации списка политической партии.

— Общее число мужчин, которые баллотируются на этих выборах составляет 55%, 44,2% — это женщины и есть у нас интересная норма, что у 0,3% по техническим причинам пол не удалось определить. Он не был указан в соответствующих базах данных, в том числе и в официально опубликованных данных от избирательных комиссий территориального и центрального уровня, — сказала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Согласно данным ОПОРЫ, в областные советы баллотируется 57% мужчин и 43% женщин, похожая ситуация и с выборами в райсоветы. В громадах с количеством избирателей менее 10 тысяч среди претендентов больше женщин — 56%.

Читайте: Какой будет явка на местных выборах — прогноз ОПОРы

В то же время в организации отмечают, что первый номер, который гарантированно получит место в совете громады, города, района или области, как правило, отдают кандидату мужского пола — есть только 22% женщин.

Когда объявят результаты выборов

Официальные результаты местных выборов 2020 должны объявить до 6 ноября включительно. Однако, если ни один кандидат в мэры города 25 октября не наберет более 50% голосов, то по закону, второй тур должен пройти в течение трех недель от установления результата первого.