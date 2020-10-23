Серед кандидатів в органи місцевого самоврядування всіх рівнів 44,2% становлять жінки.

На цих виборах вперше по-справжньому працює гендерна квота, яка є обов’язковою для реєстрації списку політичної партії.

– Загальна кількість чоловіків, які балотуються на цих виборах становить 55%, 44,2% – це жінки і є у нас цікава норма, що у 0,3% з технічних причин стать не вдалося визначити. Вона не була зазначена у відповідних базах даних, зокрема і в офіційно опублікованих даних від виборчих комісій територіального і центрального рівня, – сказала голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Згідно з даними ОПОРИ, в обласні ради балотується 57% чоловіків і 43% жінок, схожа ситуація і з виборами в райради. У громадах з кількістю виборців менше 10 тисяч серед претендентів більше жінок – 56%.

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Водночас в організації зазначають, що перший номер, який гарантовано отримає місце в раді громади, міста, району чи області, зазвичай віддають кандидату чоловічої статі, жінок – тільки 22%.

Коли оголосять результати виборів

Офіційні результати місцевих виборів 2020 повинні оголосити до 6 листопада включно. Однак, якщо жоден кандидат у мери міста 25 жовтня не набере понад 50% голосів, то згідно із законом, другий тур повинен пройти протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.