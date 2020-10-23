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Факты / Украина / Политика

Какой будет явка на местных выборах — прогноз ОПОРы

Явка избирателей на местных выборах 25 октября не будет превышать 40%.

С таким прогнозом выступила председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Местные выборы 2020: какой будет явка избирателей

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Одной из причин такого процента является проведение местных выборов отдельно от парламентских: после 1991 года эта практика использовали уже в третий раз.

Возможность высшей явки на местных выборах 2020 также влияет карантин в Украине.

— Не исключено, что в одной небольшой территориальной общине явка может достичь 80%. Однако в противовес будут ситуации,, что общество в красной зоне, опасаясь скопления людей, не столь активно принимать участие в голосовании.

Отдельно Ольга Айвазовская отметила, что не исключает столкновений на избирательных участках из-за опроса президента Зеленского, состоящий из пяти вопросов.

Противодействие проведению опроса в физический способ будет квалифицироваться как хулиганские действия, чем будут следить правоохранители.

Местные выборы 2020: вопросы и ответы

25 октября в Украине пройдут очередные местные выборы, на которых будут избираться главы сел, поселков, городов, а также депутаты городских, областных и сельских советов.

Факты ICTV собрали главные вопросы и ответы о местных выборах 2020, в частности, как правильно заполнить бюллетени и повлияют зоны карантина в Украине на избирательный процесс.

Фото: Dreamstime

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