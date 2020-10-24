500 грн за голос – у Борисполі викрили схему підкупу виборців

У Борисполі 27-річний чоловік займався підкупом виборців.

Разом зі спільниками він отримував особисті дані містян. Останні мали проголосувати за визначеного кандидата на місцевих виборах, що відбудуться 25 жовтня.

Зловмисники обіцяли за це грошову винагороду у розмірі 500 грн.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – останні новини

У будинку та автомобілі підозрюваного провели обшуки. Поліція вилучила готівку, рекламні матеріали політичної партії та нотатки зі списками людей, які погодилися продати свій голос.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) Кримінального кодексу України.

Фігуранту справи загрожує від п’яти до семи років за ґратами.

Підкуп виборців у Києві

Столична поліція викрила групу зловмисників, які займалися підкупом киян. За підтримку визначеного кандидата на місцевих виборах вони пропонували 1 тис. грн.

Однак охочим віддавали лише половину суми, а близько 500 особам обіцяли заплатити після виборів.