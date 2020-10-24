День тишины 2020 на местных выборах будет 24 октября.

По украинскому законодательству, за день до проведения выборов в стране запрещается агитировать за любые партии или кандидатов, чтобы украинцы могли определиться с выбором. Это еще называют Днем размышлений.

Читайте: Грязная кампания против Притулы: кому это надо

За 24 часа до дня волеизъявления запрещается:

агитировать, побуждать к голосованию за определенную политсилу или кандидата;

агитировать или побуждать не голосовать за определенную политсилу или кандидата;

обнародовать или распространять иным образом результаты исследования общественного мнения относительно выборов.

То есть все партии и кандидаты должны прекратить любую агитационную деятельность, не проводить встреч с избирателями. Запрет распространяется и на граждан.

Такие же правила действуют и в сам день волеизъявления граждан — 25 октября.

Кроме того, за агитацию в день тишины 2020 или в день местных выборов 2020 предусматриваются штрафы. В Кодексе Украины об административных правонарушениях сообщается, что в случае обнаружения агитационной деятельности накладываются штрафные санкции в размере от 850 до 1 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн — для других граждан.

Опрос Зеленского на местных выборах 2020

К инициативе президента Владимира Зеленского провести всенародный опрос в день местных выборов 2020 положительно относятся 43% опрошенных.

30% ее воспринимают нейтрально и 25% — отрицательно. Хуже относятся к идее опроса имеют жители Киева и Галичины. 63% респондентов считают всенародный опрос законным, а вот 23% — противоположного мнения.