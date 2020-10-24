Кордон України перетнули 311 тис. росіян з початку року, відмовили – 2,3 тис.

З січня до вересня 2020 року 311 тис. росіян перетнули кордон України.

За даними Держприкордонслужби, у в’їзді було відмовлено 2,3 тис. громадян Росії. Через непідтверджену мету поїздки – 38%, обмеження в’їзду – 29%, порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України – 12%, недійсний документ – 10%, перевищення терміну реєстрації – 5%, інші причини – 7%.

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Щодо кількості російських журналістів та діячів культури Держприкордонслужба не здійснює обліку професійної діяльності осіб, які перетинають державний кордон.

Заборона в’їзду Корчевнікову

21 жовтня російському журналісту і телеведучому Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на три роки, після відвідин Києва.

У Держприкордонслужбі повідомили, що після появи в ЗМІ повідомлень про незаконне відвідування цією особою тимчасово окупованого Росією Криму, прикордонники провели додаткову перевірку, і знайшли порушення українського законодавства.