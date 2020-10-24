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Факты / Украина

Питьевая вода для Донбасса: Зеленский обсудил с ООН восстановление региона

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН принять участие в программе восстановления Донбасса, а именно обеспечения местных жителей питьевой водой.

Этот тезис он озвучил во время встречи с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани 24 октября.

— Хотели, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект — вопрос питьевой воды для Донбасса. Предприятие Вода Донбасса обеспечивает весь Донбасс — не только контролируемый украинской властью, но и тот, который временно оккупирован, — отметил Владимир Зеленский.

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Однако, по словам президента, Украине сейчас сложно самостоятельно реализовать этот проект: речь идет не только о реконструкции, но и о строительстве сети водопровода.

Восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на территории Донбасса будет способствовать установлению мира на этой территории.

В регион придут инвестиции, которые восстановят Донбасс.

Это повлияет на людей как на контролируемой, так и на временно оккупированной территории Украины.

Источник: Офис президента

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