Президент України Володимир Зеленський запропонував ООН долучитися до програми відновлення Донбасу, а саме до забезпечення місцевих мешканців питною водою.

Цю тезу він озвучив під час зустрічі з координатором системи ООН в Україні та з гуманітарних питань Оснат Лубрані 24 жовтня.

– Хотіли б, щоб ви звернули увагу на такий важливий проект – питання питної води для Донбасу. Підприємство Вода Донбасу забезпечує весь Донбас – не лише контрольований українською владою, а й той, який тимчасово окупований, – зазначив Володимир Зеленський.

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Водночас, за словами президента, Україні нині складно самостійно реалізувати цей проект: йдеться не лише про реконструкцію, а й про будівництво мережі водогону.

Відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запровадження вільної економічної зони на території Донбасу сприятиме встановленню миру на цій території.

До регіону прийдуть інвестиції, які відновлять Донбас.

Це вплине на людей як на контрольованій, так і на тимчасово окупованій території України.