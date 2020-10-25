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Факты / Украина / Политика

Второй тур местных выборов, безусловно, состоится — Разумков

Второй тур местных выборов в Украине уже не может быть отменен.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и объяснил, что приостановить избирательный процесс в настоящее время нет законных оснований.

Проект постановления Верховной Рады, которым предлагалось отменить второй тур выборов мэров, уже отозван, добавил спикер парламента.

— Я уверен, что второй тур выборов должен состояться, потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти, — отметил Разумков.

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При каких условиях возможен второй тур выборов

Чтобы стать мэром, кандидат на местных выборах 2020 года должен получить абсолютное большинство голосов — его в первом туре должны поддержать более 50% избирателей.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, два лидера волеизъявления перейдут в следующий тур.

Чтобы победить, кандидат должен во втором туре набрать простое большинство голосов, уже не обязательно более 50%.

Второй тур выборов мэров будет проводиться только в городах с населением свыше 75 тыс. человек.

В этом году второй тур голосования, при необходимости, пройдет 15 ноября.

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