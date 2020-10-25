Другий тур місцевих виборів, безумовно, відбудеться – Разумков

Другий тур місцевих виборів в Україні вже не може бути скасований.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков і пояснив, що призупинити виборчий процесс нині немає законних підстав.

Проект постанови Верховної Ради, яким пропонувалося скасувати другий тур виборів мерів, вже відкликано, додав спікер парламенту.

– Я впевнений, що другий тур виборів повинен відбутися, тому що ми не можемо залишити громади без легітимної влади, – наголосив Разумков.

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За яких умов можливий другий тур виборів

Щоб стати міським головою, кандидат на місцевих виборах 2020 року повинен отримати абсолютну більшість голосів – його у першому турі повинні підтримати більше 50% виборців.

Якщо жоден із кандидатів не отримає абсолютної більшості голосів, два лідери волевиявлення перейдуть у наступний тур.

Щоб перемогти, кандидат має у другому турі набрати просту більшість голосів, уже не обов’язково більше 50%.

Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах з населенням понад 75 тис. осіб.

Цього року другий тур голосування, за необхідності, відбудеться 15 листопада.