Остаточні результати місцевих виборів в Україні можуть бути встановлені через 3−5 днів.

Про це повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

– Ми сподіватимемося на краще, і що десь протягом 3−5 днів у більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а в окремих територіальних громадах чекає повторне голосування на виборах міських голів, – сказав він в ефірі одного з телеканалів.

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Наразі розпочався процес підрахунку голосів.

– Через добу-дві почнеться процес встановлення результатів. Сподіваємося, що ми гідно вийдемо з цих випробувань, гідно застосуємо нове виборче законодавство і дамо народу України нову місцеву владу, – підкреслив Дубовик.

Місцеві вибори 2020

Місцеві вибори, які відбулися сьогодні, вперше проводилися за правилами нового Виборчого кодексу. Одним з нововведень була різна процедура виборів міських голів у містах залежно від чисельності зареєстрованих там виборців.

У тих населених пунктах, де мешкає менше ніж 75 тис. виборців, переможцем визнають кандидата, який набрав більшість голосів.

Факти ICTV слідкують онлайн, як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК.