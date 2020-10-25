Реакция штабов основных политсил на экзитполы

Первый тур местных выборов в Украине закончился в 20.00 25 октября. Практически во всех городах лидерство за мэрское кресло получили уже действующие чиновники.

А вот ситуация с распределением партийных кресел в горсовете имеет совсем другой вид. Как партии отреагировали на результаты экзит-пола, читайте на сайте Факты ICTV.

Европейская солидарность

Партия подчеркнула, что избиратели поддержали их не только на западе, но и в других регионах Украины.

Голос

Партия Голос довольно спокойно отреагировала на результаты выборов. Они не спешат делать заблаговременные выводы и ждут на официальные результаты.

В частности, Сергей Притула акцент на том, что есть вероятность попасть во второй тур выборов мэра Киева.

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Слуга народу

В президентской партии поблагодарили избирателей за явку и отметили, что верят в выход Ирины Верещук во второй тур, поскольку она находится в пределах статистической погрешности.

Оппозиционная платформа — За жизнь

Поскольку три кандидата на должность мэра Киева находятся в пределах статистической погрешности, то кандидат от ОПЗЖ также выражает надежду попасть во второй тур выборов.

Результаты экзитпола в Киеве

По результатам экзитпола, во второй тур выборов городского главы в Киеве выходят Виталий Кличко и Александр Попов.

А в городской совет могут попасть семь политических сил.