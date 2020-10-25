Реакція штабів основних політсил на екзитполи

Перший тур місцевих виборів в Україні закінчився о 20.00 25 жовтня. Практично у всіх містах лідерство за мерське крісло отримали уже чинні посадовці.

А от ситуація з розподілом партійних крісел у міськраді має зовсім інший вигляд. Як партії відреагували на результати екзит-полу, читайте на сайті Факти ICTV.

Європейська солідарність

Партія наголосила, що виборці підтримали їх не тільки на заході, а й в інших регіонах України.

Голос

Партія Голос доволі спокійно відреагувала на результати виборів. Вони не поспішають робити завчасних висновків та чекають на офіційні результати.

Зокрема, Сергій Притула акцентує на тому, що є ймовірність потрапити у другий тур виборів мера Києва.

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Слуга народу

У президентській партії подякували виборцям за явку та наголосили, що вірять у вихід Ірини Верещук у другий тур, оскільки вона перебуває у межах статистичної похибки.

Опозиційна платформа – За життя

Оскільки три кандидати на посаду мера Києва перебувають у межах статистичної похибки, то кандидат від ОПЗЖ також висловлює надію потрапити у другий тур виборів.

Результати екзит-полу у Києві

За результатами екзит-полу, до другого туру виборів міського голови у Києві виходять Віталій Кличко та Олександр Попов.

А до міської ради можуть потрапити сім політичних сил.