Реакція штабів основних політсил на екзитполи

Перший тур місцевих виборів в Україні закінчився о 20.00 25 жовтня. Практично у всіх містах лідерство за мерське крісло отримали уже чинні посадовці.
А от ситуація з розподілом партійних крісел у міськраді має зовсім інший вигляд. Як партії відреагували на результати екзит-полу, читайте на сайті Факти ICTV.
Європейська солідарність
Партія наголосила, що виборці підтримали їх не тільки на заході, а й в інших регіонах України.
Голос
Партія Голос доволі спокійно відреагувала на результати виборів. Вони не поспішають робити завчасних висновків та чекають на офіційні результати.
Зокрема, Сергій Притула акцентує на тому, що є ймовірність потрапити у другий тур виборів мера Києва.
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Слуга народу
У президентській партії подякували виборцям за явку та наголосили, що вірять у вихід Ірини Верещук у другий тур, оскільки вона перебуває у межах статистичної похибки.
Опозиційна платформа – За життя
Оскільки три кандидати на посаду мера Києва перебувають у межах статистичної похибки, то кандидат від ОПЗЖ також висловлює надію потрапити у другий тур виборів.
Результати екзит-полу у Києві
За результатами екзит-полу, до другого туру виборів міського голови у Києві виходять Віталій Кличко та Олександр Попов.
А до міської ради можуть потрапити сім політичних сил.