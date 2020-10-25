В Украине 25 октября проходят местные выборы и инициированный президентом Украины опрос.

Сам глава государства прибыл на участок для голосования в Киеве вместе с супругой Еленой. После окончания голосования они приняли участие в опросе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке во Львове по месту регистрации.

На избирательный участок во Львовском профессиональном колледже спорта он пришел с женой и дочерью.

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков также проголосовал на выборах, но не участвовал в инициированном президентом опросе в связи с отсутствием интервьюеров на избирательном участке.

Мэр Киева Виталий Кличко, у которого накануне подтвердили коронавирус, заявил, что принимать участия в голосовании не будет.

— Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции, — сообщил он.

В то же время на избирательные участки в столице пришли кандидаты в меры Киева Ирина Верещук и Сергей Притула.







Зеленский, Шмыгаль и Разумков: как голосуют политики на выборах 2020 / 2 фотографии

Также в Одессе проголосовал на местных выборах 2020 года кандидат на пост мера Одессы Олег Филимонов.

Мэр Львова Андрей Садовой не смог проголосовать на местных выборах, ведь пришел на избирательный участок с загранпаспортом.

Садовой пообещал вернуться, чтобы проголосовать, если найдет украинский паспорт.

Дополняется…