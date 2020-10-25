Зеленский, Шмыгаль и Разумков: как голосуют политики на выборах 2020

В Украине 25 октября проходят местные выборы и инициированный президентом Украины опрос.
Сам глава государства прибыл на участок для голосования в Киеве вместе с супругой Еленой. После окончания голосования они приняли участие в опросе.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проголосовал на избирательном участке во Львове по месту регистрации.
На избирательный участок во Львовском профессиональном колледже спорта он пришел с женой и дочерью.
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков также проголосовал на выборах, но не участвовал в инициированном президентом опросе в связи с отсутствием интервьюеров на избирательном участке.
Мэр Киева Виталий Кличко, у которого накануне подтвердили коронавирус, заявил, что принимать участия в голосовании не будет.
— Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции, — сообщил он.
В то же время на избирательные участки в столице пришли кандидаты в меры Киева Ирина Верещук и Сергей Притула.
Также в Одессе проголосовал на местных выборах 2020 года кандидат на пост мера Одессы Олег Филимонов.
Мэр Львова Андрей Садовой не смог проголосовать на местных выборах, ведь пришел на избирательный участок с загранпаспортом.
Садовой пообещал вернуться, чтобы проголосовать, если найдет украинский паспорт.
Дополняется…