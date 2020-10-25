В Україні 25 жовтня проходять місцеві вибори та ініційоване президентом України опитування.

Сам глава держави прибув на дільницю для голосування в Києві разом із дружиною Оленою. Після закінчення голосування вони взяли участь в опитуванні.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль проголосував на виборчій дільниці у Львові за місцем реєстрації.

На виборчу дільницю у Львівському професійному коледжі спорту він прийшов із дружиною та дочкою.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков також проголосував на виборах, але не брав участі в ініційованому президентом опитуванні у зв’язку з відсутністю інтерв’юерів на виборчій дільниці.

Мер Києва Віталій Кличко, у якого напередодні підтвердили коронавірус, заявив, що брати участі в голосуванні не буде.

– Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції, – повідомив він.

Водночас на виборчі дільниці в столиці прийшли кандидати в мери Києва Ірина Верещук і Сергій Притула.







Зеленський, Шмигаль і Разумков: як голосують політики на виборах 2020 / 2 фотографии

Також в Одесі проголосував на місцевих виборах 2020 року кандидат на пост мера Одеси Олег Філімонов.

Доповнюється…