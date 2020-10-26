Инициатива Чистое небо объявила о расширении членства

Чистое небо приглашает игроков медиарынка, которые стремятся предотвратить распространение нелегального контента и защитить авторское право в Украине, присоединиться к Инициативе.

Чистое небо работает в рамках подхода follow the money. Только за последние три года Инициатива добилась отказа известных рекламодателей и крупных агентств от размещения рекламы на пиратских ресурсах.

Участники Чистого неба намерены инициировать изменения в законе О рекламе, чтобы запретить ее размещение на таких ресурсах вообще.

— Семь лет назад меня убеждали, что бороться в Украине с пиратством невозможно. Однако достижения Инициативы говорят сами за себя. Сейчас мы имеем уникальную экспертизу и опыт, которыми готовы делиться с вами.

На данный момент фигурирует 266 правонарушителей контента в открытых уголовных производствах и вынесено 39 судебных приговоров за нарушение прав интеллектуальной собственности. В этом году также вынесен первый приговор по ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав) и открыто первое в Украине уголовное производство по финансированию пиратства, — говорит Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы Чистое небо.

Среди главных преимуществ членства можно выделить то, что члены Чистого неба получат доступ к внесению ресурсов-правонарушителей на сервис blacklists.org.ua и на международную платформу Всемирной организации по защите интеллектуальной собственности WIPO ALERT Database.

Также компании, которые присоединятся к Инициативе, получат экспертизу и консалтинг в сфере защиты авторских прав, помощь во взаимодействии с государственными органами и в судебных расследованиях, PR-поддержку, а также обмен опытом с другими членами и партнерами Инициативы.

Более того, членство в Чистом небе предоставляет доступ к механизмам блокировки финансовых потоков пиратов в банках и платежных системах (Visa/MasterCard) благодаря сотрудничеству с ассоциацией ЕМА.

— За последние три года были заблокированы банковские платежи Visa/MasterCard и EMA 24 пиратским сервисам, в сети интернет удалено более 2 млн пиратского видео, а из AppStore и GooglePlay — более 100 пиратских программ, — комментирует Вячеслав.

Процедура присоединения к Инициативе Чистое небо достаточно проста: для начала необходимо оставить короткую заявку на сайте, после чего Инициатива свяжется для получения дополнительной информации.

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Чистое небо предлагает полное и ассоциированное членство, которые отличаются полномочиями участников и размером взносов. Решение относительно членства принимает общее собрание участников Инициативы. Полные члены имеют право голоса на общем собрании, а взносы полных членов покрывают основные расходы Чистого неба.

Ассоциированные и полные члены получают доступ к информации, исследованиям и мероприятиям союза, могут принимать участие в обсуждении индустриальных инициатив и пользоваться услугами партнеров Чистого неба на платной основе (это ресурсы blacklists и WIPO ALERT Database, сервис Sudum, услуги центра мониторинга контента и правовая помощь адвокатов Smartsolutions Law Group).

— Мы приглашаем подавать заявки украинские продакшн-компании, национальные и иностранные телеканалы и других правообладателей, рекламные агентства, ОТТ-сервисы, провайдеров программных услуг и всех, кому не безразлична тема защиты прав интеллектуальной собственности, а также тех, кто поддерживает принципы Инициативы. Убеждены, что для уменьшения уровня пиратства необходимы согласованные действия и неравнодушие участников медиарынка, — добавляет Вячеслав.

Общественный союз Инициатива Чистое небо является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент.

Инициатива насчитывает 20 компаний-членов и партнеров, среди которых компании 1+1 Media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), Gemius, Getty Images, Publicis Group, Viasat, Киевстар ТВ, Индустриальный телевизионный комитет (ИТК), Recreativ, ассоциация ЕМА и другие.

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