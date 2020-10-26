Ініціатива Чисте небо оголосила про розширення членства

Чисте небо запрошує гравців медіа-ринку, які прагнуть запобігти розповсюдженню нелегального контенту та захистити авторське право в Україні, приєднатися до Ініціативи.

Чисте небо працює в межах підходу follow the money. Лише за останні три роки Ініціатива домоглася відмови відомих рекламодавців і великих агентств від розміщення реклами на піратських ресурсах.

Учасники Чистого неба мають намір ініціювати зміни в закон Про рекламу, аби заборонити її розміщення на таких ресурсах взагалі.

– Сім років тому мене переконували, що боротися в Україні з піратством неможливо. Проте досягнення Ініціативи говорять самі за себе. Наразі ми маємо унікальну експертизу та досвід і готові ділитися з вами.

Цієї миті фігурує 266 правопорушників контенту у відкритих кримінальних провадженнях та винесено 39 судових вироків за порушення прав інтелектуальної власності. Цього року також винесено перший вирок за ч. 3 ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав) та відкрито перше в Україні кримінальне провадження щодо фінансування піратства, — говорить В’ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи Чисте небо.

Серед головних переваг членства можна виокремити те, що члени Чистого неба отримають доступ до внесення ресурсів-правопорушників на сервіс blacklists.org.ua та на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database.

Також компанії, що приєднаються до Ініціативи, отримають експертизу і консалтинг у сфері захисту авторських прав, допомогу у взаємодії з державними органами і в судових розслідуваннях, PR-підтримку та обмін досвідом з іншими членами і партнерами Ініціативи.

Більше того, членство в Чистому небі надає доступ до механізмів блокування фінансових потоків піратів у банках та платіжних системах (Visa/MasterCard) завдяки співпраці з асоціацією ЕМА.

За останні три роки було заблоковано банківські платежі Visa/MasterCard і EMA 24 піратським сервісам, в мережі інтернет видалено понад 2 млн піратського відео, а з AppStore і GooglePlay — більше 100 піратських програм, – коментує В’ячеслав.

Процедура приєднання до Ініціативи Чисте небо достатньо проста: для початку необхідно залишити коротку заявку на сайті, після чого Ініціатива зв’яжеться для отримання додаткової інформації.

Читайте: Політична реклама у соцмережах – хто з кандидатів у мери заплатив найбільше

Чисте небо пропонує повне та асоційоване членство, які відрізняються повноваженнями учасників та розміром внесків. Рішення щодо членства приймають загальні збори учасників Ініціативи. Повні члени мають право голосу на загальних зборах, а внески повних членів покривають основні витрати Чистого неба.

Асоційовані та повні члени отримують доступ до інформації, досліджень та заходів спілки, можуть брати участь у обговоренні індустріальних ініціатив та користуватися послугами партнерів Чистого неба на платній основі (це ресурси blacklists та WIPO ALERT Database, сервіс Sudum, послуги центру моніторингу контенту та правова допомога адвокатів Smartsolutions Law Group).

– Ми запрошуємо подавати заявки українські продакшн-компанії, національні та іноземні телеканали і інших правовласників, рекламні агентства, ОТТ-сервіси, провайдерів програмних послуг і всіх, кому не байдужа тема захисту прав інтелектуальної власності, та тих, хто підтримує принципи Ініціативи. Переконані, що для зменшення рівня піратства необхідні злагоджені дії та небайдужість учасників медіа-ринку, — додає В’ячеслав.

Громадська спілка Ініціатива Чисте небо є некомерційним і неприбутковим об’єднанням, створеним з метою розвитку легального аудіовізуального продукту і боротьби з сайтами, що поширюють піратський контент.

Ініціатива налічує 20 компаній-членів та партнерів, серед яких компанії 1+1 Media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Українська Антипіратська Асоціація (УАПА), Gemius, Getty Images, Publicis Group, Viasat, Київстар ТБ, Індустріальний телевізійний комітет (ІТК), Recreativ, асоціація ЄМА та інші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мін’юст США подав антимонопольний позов проти Google.