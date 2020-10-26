Впервые за шесть лет войны на Донбассе внутренне перемещенные лица смогли проголосовать на местных выборах в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.

— Впервые за шесть лет войны, которая длится с 2014 года, граждане Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами, получили право голоса на местных выборах. На местных выборах 2015 года у них не было возможности голосовать, потому что было ожидание, что они вернутся назад и смогут голосовать в Горловке, Донецке и т. д., — сказал он.

Читайте: Провал Слуг и низкая явка: первые итоги местных выборов

Резников также отметил, что 1,5 млн украинцев сегодня считаются внутренне перемещенными лицами, поскольку они зарегистрированы в соответствующем реестре.

— 500 тыс. зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, в действительности, проживают на временно оккупированных территориях. И в зависимости от ограничений, которые есть на КПВВ, они не пересекают (линии разграничения, — Ред.), — добавил Резников.

По словам министра, они зарегистрированы на всей территории Украины, но вернулись на временно оккупированные территории и остались там на период карантина.

Явка на местных выборах

По данным ЦИК, явка на местных выборах 2020 составила 36,88%. В течение последних 10 лет явка на местных выборах была низкой и этот раз не стал исключением.

Самая низкая явка была в Донецкой области, а самая высокая — в Тернопольской области.

Логично связывать подобное с пандемией коронавируса, из-за которой многим кажется, что лучше остаться дома, чем проголосовать и подвергнуть опасности себя и своих близких.