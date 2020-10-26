Уперше за шість років війни на Донбасі внутрішньо переміщені особи змогли проголосувати на місцевих виборах в Україні.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів.

– Вперше за шість років війни, яка відбувається з 2014 року, громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами, отримали право голосу на місцевих виборах. На місцевих виборах 2015 року у них не було можливості голосувати, тому що було очікування, що вони повернуться назад і зможуть голосувати в Горлівці, Донецьку тощо, – сказав.

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Резніков також зазначив, що 1,5 млн українців сьогодні вважаються внутрішньо переміщеними особами, оскільки вони зареєстровані у відповідному реєстрі.

– 500 тис. зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, насправді, проживають на тимчасово окупованих територіях. І залежно від обмежень, які є на КПВВ, вони не перетинають (лінії розмежування, – Ред.), – додав Резніков.

За словами міністра, вони зареєстровані на всій території України, але повернулися на тимчасово окуповані території і залишилися там на період карантинних обмежень.

Явка на місцевих виборах

За даними ЦВК, явка на місцевих виборах 2020 року склала 36,88%. Протягом останніх 10 років явка на місцеві вибори була низькою і цей раз не став винятком.

Найнижча явка була у Донецькій області, а найвища – у Тернопільській області.

Логічно пов’язувати подібне з пандемією коронавірусу, через яку багато кому здається, що краще залишитися вдома, аніж проголосувати і наразити на небезпеку себе і своїх близьких.