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Факты / Украина / Политика

Нефьодов: Проблемы Киева — медленное развитие, пробки и загрязненный воздух

Кандидат в Киевский городской совет от партии Голос Максим Нефьодов назвал три основные проблемы столицы. По его мнению, наиболее проблемные вопросы для Киева — медленное развитие, пробки и загрязненный воздух.

Также политик выделил транспортную отрасль.

— Общественный транспорт должен занять первое место в иерархии передвижения. Вместо расширения автодорог нужно устанавливать больше маршрутов скоростных трамваев.

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Максим Нефьодов поделился, что в партии довольны результатами выборов — им удастся создать мощную фракцию в Киевсовете.

— По результатам экзитполов по местным выборам, Голос утверждается в Украине как либеральная демократическая и проукраинская партия.

Результаты экзитпола по выборам в Киевсовет

Социологическая группа Рейтинг обнародовала данные экзитполов по выборам в Киевский городской совет. На первом месте остается партия Удар.

Кроме того, пятипроцентный барьер проходят политические силы Европейская солидарность, Слуга народа, Голос и Единство Александра Омельченко.

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