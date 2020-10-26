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Факти / Україна / Політика

Нефьодов: Проблеми Києва – повільний розвиток, затори та забруднене повітря

Кандидат у Київську міську раду від партії Голос Максим Нефьодов назвав три основні проблеми столиці. На його думку, найбільш проблемними питаннями для Києва є повільний розвиток, затори та забруднене повітря.

Також політик виділив транспортну галузь.

– Громадський транспорт має зайняти перше місце у ієрархії пересування. Замість розширення автодоріг потрібно встановлювати більше маршрутів швидкісних трамваїв.

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Максим Нефьодов поділився, що у партії задоволені результатами виборів – їм вдасться створити потужну фракцію у Київраді.

– За результатами екзитполів щодо місцевих виборів, Голос утверджується в Україні як ліберальна демократична та проукраїнська партія.

Результати екзит-полу щодо виборів до Київради

Соціологочна група Рейтинг оприлюднила дані екзит-полів щодо виборів до Київської міської ради. На першому місці залишається партія Удар.

Крім того, п’ятивідсотковий бар’єр проходять політичні сили Європейська солідарність, Слуга народу, Голос та Єдність Олександра Омельченка.

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