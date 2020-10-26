Слуга народа хочет закрепить всеукраинский опрос на постоянной основе

Всеукраинский опрос — это инструмент прямой демократии, поэтому нужно подумать, как закрепить такую ​​практику на постоянной основе.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

— Такой инструмент прямой демократии — правильная и хорошая вещь. Теперь нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе. Например, это может быть голосование в приложении Дія. Конечно, такой опрос не будет иметь юридических последствий, так как их может иметь только референдум.

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Евгения Кравчук также отметила, что после первого опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, стоит сделать выводы относительно организации процесса.

Всенародный опрос Зеленского

По результатам президентского опроса уже обработано 74% анкет. Известно, что приняли участие в нем до 5 млн человек.

По предварительным данным, на вопрос поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах 82,97% ответили положительно.

Также высокие результаты получил вопрос об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек, которое поддержали 89,60% опрошенных.