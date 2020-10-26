Слуга народу хоче закріпити всеукраїнське опитування на постійні основі

Всеукраїнське опитування – це інструмент прямої демократії, тому потрібно подумати, як закріпити таку практику на постійній основі.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук.

– Такий інструмент прямої демократії — правильна й хороша річ. Тепер потрібно подумати, як це закріпити на постійній основі. Наприклад, це може бути голосування в додатку Дія. Звичайно, таке опитування не матиме юридичних наслідків, тому що їх може мати тільки референдум.

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Євгенія Кравчук також зазначила, що після першого опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, варто зробити висновки щодо організації процесу.

Всенародне опитування Зеленського

За результатами президентського опитування вже опрацьовано 74% анкет. Відомо, що взяли участь у ньому до 5 млн людей.

За попередніми даними, на запитання чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах 82,97% відповіли схвально.

Також високі результати отримало питання щодо зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб, яке підтримали 89,60% опитаних.