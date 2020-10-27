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Факты / Украина

Когда в Украине усилят карантин — Ляшко назвал условие

Новые карантинные ограничения в Украине введут, если в сутки будут фиксировать более 15 тыс. заболевших Covid-19.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

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— Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения, — отметил Ляшко.

Он отметил, что цифра в 15 тыс. заболевших актуальна при равномерном распределении больных во всех регионах, при этом для отдельных областей она может быть ниже.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на утро 27 октября подтвердили 355 601 случай. За сутки обнаружили еще 6 677 больных.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 6 590 человек, за сутки — 126.

В то же время полностью выздороветь удалось 145 336 пациентам, за сутки — еще 2 799.

Фото: УНИАН

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