Нові карантинні обмеження в Україні введуть, якщо на добу фіксуватимуть більше 15 тис. Хворих на Covid-19.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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– Цифра є – 15 тис. хворих на добу. Після цього будемо говорити про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра будемо щось вводити. 15 тис. хворих на добу – це у нас ще є запас міцності, який дозволить відреагувати без колапсу для систему охорони здоров’я, – зазначив Ляшко.

Він додав, що цифра у 15 тис. хворих актуальна за умови рівномірного розподілу хворих у всіх регіонах,водночас для окремих областей вона може бути нижчою.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на ранок 27 жовтня підтвердили 355 601 випадок. За добу виявили ще 6 677 хворих.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб, за добу – 126.

Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам, за добу – ще 2 799.