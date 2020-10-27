Кожен третій ПЛР-тест на Covid-19 може показати оманливий результат – Степанов

Через фізіологічні особливості кожної людини 30% ПЛР-тестів показують негативний результат на коронавірус, коли він насправді є. Тому пацієнтів госпіталізують навіть з негативним результатом тесту, але за наявності ускладнень.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Згідно зі світовою статистикою, у 30% випадків, коли людина хвора на Covid-19, ПЛР-тест може бути негативним. Це пов’язано із забором матеріалу, фізіологічними особливостями, перебуванням вірусу в організмі у той період, коли фахівці беруть мазок. Тому для початку лікування і встановлення діагнозу достатньо клінічних симптомів.

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Також міністр додав, що в Україні планують збільшити кількість ПЛР-тестувань. Зокрема, до кінця року МОЗ хоче досягти 75 тис. ПЛР-тестувань на добу.

Коронавірус в Україні

Станом на 27 жовтня на коронавірус в Україні захворіли ще 6 677 людей. Загальна кількість інфікованих становить 355 601.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 6 590 осіб. Водночас повністю одужати вдалося 145 336 пацієнтам.