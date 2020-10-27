Центральна виборча комісія назвала терміни, коли територіальні виборчі комісії (ТВК) повинні встановити результати місцевих виборів в Україні. Тільки після цього їх передадуть Центрвиборчкому.

Так, до 3 листопада включно (не пізніше, як на дев’ятий день після дня голосування) обласна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія повинна встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.

До 6 листопада включно (не пізніше, як на 12 день після дня голосування) обласна, міська, районна в місті, сільська, селищна виборча комісія встановлює результати виборів/голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.

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Після цього територіальна виборча комісія не пізніше, як на другий день з дня встановлення відповідних виборів повинна опублікувати результати голосування.

Тоді територіальні виборчі комісії надсилають інформацію про результати до ЦВК, яка відразу публікує їх.

Коли може бути другий тур

В окремих містах з понад 75 тис. виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур виборів мерів може пройти не в листопаді, а в грудні.

Як пояснюють у Центрвиборчкомі, це пов’язано з можливим оскарження результатів.