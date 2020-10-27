Усім незадовільно: Венедіктова встановила дедлайни для НАБУ, САП і ДБР

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова назвала незадовільною роботу Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у боротьбі з корупцією.

Венедіктова розкритикувала органи, які, за її словами, не можуть закрити справи, в яких “два, три, а іноді і чотири роки тому повідомлено про підозру, а слідство досі триває”.

– Так, нині в багатьох гучних справах, де фігурантами є чиновники, триває ознайомлення з матеріалами, – наголосила генпрокурор.

Венедіктова очікує, що визначені справи до кінця року будуть направлені до суду.

Венедіктова дала ДБР два місяці

Серед недоліків у роботі Державного бюро розслідувань Венедіктова назвала низьку кількість проваджень, переданих до суду з обвинувальним актом, недостатній рівень відшкодування встановлених збитків, завданих кримінальними корупційними правопорушеннями, а також відсутність системного викриття злочинних вертикалей.

Генпрокурор наказала за два місяці виправити стан справ у ДБР.

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Зеленський заговорив про звільнення Венедіктової

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що країна може побачити звільнення Венедіктової, якщо генпрокурор не покаже результатів до кінця 2020 року.

За його словами, Венедіктова може бути звільнена з тих же причин, що і минулий генпрокурор Руслан Рябошапка – відсутність реальних результатів і притягнення до відповідальності корупціонерів.