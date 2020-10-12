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Факты / Украина / Политика

Зеленский дал Венедиктовой время до конца года, чтобы показать результат

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова может быть уволена со своей должности, если она не покажет результатов к концу 2020 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью BBC HARDtalk.

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По его словам, увольнение предыдущего генпрокурора Руслана Рябошапка произошло из-за отсутствия реальных результатов и привлечения к ответственности коррупционеров.

— Я просто сразу сказал: Ребята, мы идем строить страну. Идем менять. Мы с вами равны. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы — профессионал, идите. Если через шесть месяцев вы не покажете реальный результат, кто бы вы ни были, даже если вы мои друзья, приятели, министры, премьер-министры…, — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, они никого не посадили. Понятно, что шести месяцев для привлечения к уголовной ответственности всех коррупционеров мало, но должны были быть шаги относительно этого.

— Мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она — профессиональная женщина до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ, как и ее предшественнику, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в членстве в НАТО, ведь поддержка Альянса важна в условиях угрожающего соседства с Российской Федерацией.

По его словам, понимая требования НАТО, страна постоянно развивает армию и обновляет технику.

Источник: ВВС Украина

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