Слуга народа ранее не была представлена в местных органах власти, и то, что по результатам местных выборов 2020 она будет почти во всех регионах, – это большой успех.

Об этом заявил лидер партии Слуга народа, первый заместитель главы парламентской фракции Александр Корниенко.

Он утверждает, что по результатам параллельного подсчета голосов с 70% избирательных участков Слуга народа выходит на первое место по количеству полученных мандатов в районных и областных советах.

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В частности, в облсоветах партия получила 327 мандатов из 1 660 возможных (20%), а Европейская солидарность – 269 мандатов (16%), ОПЗЖ — 220 (13%), Батькивщина — 180 (10%).

В райсоветах у Слуги народа 908 мандатов из 5 366 возможных (17%), ОПЗЖ – 814 (15%), Европейская солидарность – 687 (13%).

Что касается объединенных территориальных громад (ОТГ), то кандидаты от СН возглавили 196 из 1 395 (15%). Больше всего в Киевской и Харьковской (по 18 голов), Николаевской и Сумской (по 17 голов) и Кировоградской (15) областях.

Установление результатов местных выборов 2020

До 3 ноября включительно должны установить итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

А до 6 ноября комиссии устанавливают результаты голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Только после этого ТИК публикует все полученные результаты.