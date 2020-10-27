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Факти / Україна / Політика

Великий успіх. Корнієнко оцінив результат Слуги народу на місцевих виборах 2020

Слуга народу раніше не була представлена ​​в місцевих органах влади, і те, що за результатами місцевих виборів 2020 вона буде майже у всіх регіонах, – це великий успіх.

Про це заявив лідер партії Слуга народу, перший заступник голови парламентської фракції Олександр Корнієнко.

Він стверджує, що за результатами паралельного підрахунку голосів з 70% виборчих дільниць Слуга народу виходить на перше місце за кількістю отриманих мандатів в районних та обласних радах.

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Зокрема, в облрадах партія отримала 327 мандатів з 1 660 можливих (20%), а Європейська солідарність – 269 мандатів (16%), ОПЗЖ – 220 (13%), Батьківщина – 180 (10%).

У райрадах у Слуги народу 908 мандатів з 5 366 можливих (17%), ОПЗЖ – 814 (15%), Європейська солідарність – 687 (13%).

Що стосується об’єднаних територіальних громад (ОТГ), то кандидати від СН очолили 196 із 1 395 (15%). Найбільше у Київській і Харківській (по 18 голів), Миколаївській та Сумській (по 17 голів) і Кіровоградській (15) областях.

Встановлення результатів місцевих виборів 2020

До 3 листопада включно повинні встановити підсумки голосування на виборах за пропорційною системою в межах відповідних територіальних виборчих округів.

А до 6 листопада комісії встановлюють результати голосування в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, єдиному одномандатному окрузі, багатомандатних округах.

Тільки після цього ТВК публікує усі отримані рузультати.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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