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Факты / Украина / Политика

С избирательных участков госпитализировали 50 человек, есть умерший — Ляшко

25 октября с избирательных участков в больницы забрали 50 украинцев, один человек умер.

Зарегистрировано 250 вызовов скорой помощи на участки, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного радио.

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— В целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, что были прописаные в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего не соблюдали социальную дистанцию и отсутствовали щитки у членов избирательных комиссий, — говорит Ляшко.

Местные выборы не должны привести к всплеску коронавируса в Украине, считает Ляшко.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине прошли местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления и глав населенных пунктов.

По подсчетам ЦИК, явка составила 36,88%. Это почти на 10% меньше, чем в последнем туре местных выборов в Украине в 2015 году.

Источник: Общественное радио

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