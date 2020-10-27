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Факти / Україна / Політика

З виборчих дільниць госпіталізувати 50 людей, є померлий – Ляшко

25 жовтня з виборчих дільниць до лікарень забрали 50 українців, одна людина померла.

Зареєстровано 250 викликів швидкої допомоги до дільниць, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Громадського радіо.

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– Загалом вибори відбулися із дотриманням протиепідемічних норм, прописаними у постанові Кабміну. Грубих порушень не було. Найчастіше порушення на виборчих дільницях – це недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій, – заявив Ляшко.

Місцеві вибори не повинні призвести до сплеску коронавірусу в Україні, вважає Ляшко.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування та голів населених пунктів.

За підрахунками ЦВК, явка становила 36,88%. Це майже на 10% менше, ніж 46,5%, які проголосували в останньому турі місцевих виборів в Україні у 2015 році.

Джерело: Громадське радіо

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