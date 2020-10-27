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Факти / Надзвичайні події

Здавив шию. У Кропивницькому поліцейського підозрюють у смерті людини

У Кропивницькому поліцейського підозрюють у причетності до смерті людини. У липні минулого року він перевищив свої повноваження та застосував фізичну силу до чоловіка, після чого він помер.

У той день працівники патрульної поліції зупинили п’яного водія та намагалися його затримати. Між ними виник конфлікт, під час якого обвинувачений повалив потерпілого на землю, а потім здавив та утримував його шию.

Такі дії призвели до зупинки серця у чоловіка, а згодом і смерті.

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Якщо причетність підтвердиться, поліцейському загрожуватиме від семи до десяти років у в’язниці.

У Києві іноземця підозрюють у вбивстві

Столична поліція підозрює іноземця у вбивстві. За інформацією правоохоронців, він зарізав чоловіка ножем біля одного з ресторанів.

Після цього підозрюваний намагався покинути місто.

Джерело: ДБР

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