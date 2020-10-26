Убийство на Троещине — на остановке нашли мертвую женщину

В Киеве на Троещине на остановке нашли тело женщины с многочисленными повреждениями. Погибшей оказалась 46-летняя жительница столицы, у которой накануне был конфликт со своим знакомым.

Прохожие позвонили в Деснянское управление полиции и рассказали, что увидели женщину со следами насильственной смерти.

Как отметил начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, на месте полицейские осмотрели место, опросили свидетелей и обнаружили тело неизвестной женщины.

— Врачи осмотрели пострадавшую и констатировали ее смерть. При осмотре тела женщины, криминалисты обнаружили следы асфиксии, которые указывают на то, что, вероятно, ее задушили. Наряду мы нашли личные вещи неизвестной, а впоследствии установили его личность.

Для установления окончательной причины смерти, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.















Накануне конфликтовала с убийцей: в Киеве на остановке нашли мертвую женщину / 4 фотографии

Читайте: В Одесской области мужчина спросонья зарезал родного брата

Полиции удалось установить личность убийцы и задержать его. Им оказался 32-летний уроженец Херсонщины.

Мужчине объявили о подозрении по факту Умышленное убийство. Злоумышленнику грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Убийство на Одесчине

В Одесской области, в селе Лиманское, мужчина напал на собственную жену. Он разбил ей голову, это стало причиной смерти женщины.

Пара давно разорвала отношения, однако они жили в одном доме. Мужчина и женщина часто ссорились. Их конфликты перерастали в драки.