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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин отменил ограничения на высокие зарплаты для топ-чиновников в госкомпаниях

Правительство сняло ограничения, которые предусматривали, что месячное вознаграждение и заработную плату руководителей и членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяют в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

В частности, вернули порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также вернули ограничения, которые предусматривают, что месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

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В то же время, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не должна превышать пять размеров средней заработной платы.

В августе этого года Конституционный суд Украины признал, что урезание заработных плат государственных служащих и судей во время карантина является незаконнным и отменил это решение и соответствующие изменения в госбюджет.

Уменьшение заработных плат на время карантина для чиновников было инициативой президента Владимира Зеленского.

Источник: Кабмин

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