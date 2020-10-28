Уряд зняв обмеження на високі зарплати керівників та членів наглядових рад підприємств державного сектору.

Тепер повернули порядок, коли розмір заробітної плати визначається у кратності до середньомісячної оплати залежно від групи підприємства та виду його економічної діяльності.

Також повернули обмеження, які передбачають, що місячний розмір заробітної плати керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки не повинен перевищувати 1,25 млн грн.

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Водночас, заробітна плата членів Кабінету міністрів і надалі не повинна перевищувати п’ять розмірів середньої заробітної плати.

У серпні цього року Конституційний суд України визнав, що урізання заробітних плат державних службовців і суддів під час карантину є незаконним та скасував це рішення й відповідні зміни до держбюджету.

Зменшення заробітніх плат на час карантину для чиновників було ініціативою президента Володимира Зеленського.