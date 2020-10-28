Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

Кабинет министров из-за сложной ситуации с коронавирусом во время заседания продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года.
Это сделали для того, чтобы все службы гражданской защиты смогли продолжить работать усиленно в специальном режиме для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса.
Режим чрезвычайной ситуации также поможет более четко координировать действия центральной и местной власти.
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Режим чрезвычайной ситуации в Украине действует от 25 марта этого года. Он предусматривает, что все службы гражданской защиты работают усиленно, в специальном режиме.
Стоит отметить, что режим чрезвычайной ситуации нельзя путать с режимом чрезвычайного положения.
Поскольку он не предусматривает вмешательства государства в управление частными компаниями и не ограничивает права и свободы украинцев.
Поэтому во время действия режима чрезвычайной ситуации жизнь граждан страны не испытывает особых изменений.