Режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до конца года

Кабинет министров из-за сложной ситуации с коронавирусом во время заседания продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года.

Это сделали для того, чтобы все службы гражданской защиты смогли продолжить работать усиленно в специальном режиме для того, чтобы противодействовать распространению коронавируса.

Режим чрезвычайной ситуации также поможет более четко координировать действия центральной и местной власти.

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Режим чрезвычайной ситуации в Украине действует от 25 марта этого года. Он предусматривает, что все службы гражданской защиты работают усиленно, в специальном режиме.

Стоит отметить, что режим чрезвычайной ситуации нельзя путать с режимом чрезвычайного положения.

Поскольку он не предусматривает вмешательства государства в управление частными компаниями и не ограничивает права и свободы украинцев.

Поэтому во время действия режима чрезвычайной ситуации жизнь граждан страны не испытывает особых изменений.