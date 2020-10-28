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Факти / Україна

Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року

Кабінет міністрів через складну ситуацію з коронавірусом під час засідання продовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2020 року.

Це зробили для того, щоб всі служби цивільного захисту змогли продовжити працювати посилено у спеціальному режимі для того, щоб протидіяти поширенню коронавірусу.

Режим надзвичайної ситуації також допоможе більш чітко координувати дії центральної та місцевої влади.

Читайте: Надзвичайна ситуація в Україні: чи зміниться щось для громадян

Режим надзвичайної ситуації в Україні діє від 25 березня цього року. Він передбачає, що всі служби цивільного захисту працюють посилено, у спеціальному режимі.

Варто зазначити, що режим надзвичайної ситуації не можна плутати з режимом надзвичайного стану.

Оскільки він не передбачає втручання держави в управління приватними компаніями і не обмежує права та свободи українців.

Тому під час дії режиму надзвичайної ситуації життя громадян країни не зазнає особливих змін.

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