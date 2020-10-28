Президент Украины Владимир Зеленский поручил обсудить с Высшим советом правосудия возможность ликвидации Окружного административного суда города Киева.

На днях соответствующая петиция к президенту собрала необходимые 25 тыс. голосов.

— Автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством глубоко укоренившейся в суде коррупции и практики неправосудности решений, — рассказали в Офисе президента.

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Там добавили, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне.

— Президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации, — говорится в сообщении.

Высший совет правосудия является важным государственным элементом и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию по ситуации с ОАСК.

Решение ОАСК по Сытника

Окружной административный суд Киева постановил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей в течение месяца.

Такое решение суд вынес, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева.