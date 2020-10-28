Президент України Володимир Зеленський доручив обговорити з Вищою радою правосуддя можливість ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва.

Днями відповідна петиція до президента зібрала необхідні 25 тис. голосів.

– Автор мотивував таке звернення необхідністю негайного забезпечення права громадян на справедливий суд, а також, цитуючи текст петиції, свідченням глибоко вкоріненою в суді корупції і практики неправосудности рішень, – розповіли в Офісі президента.

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Там додали, що порядок утворення і ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні.

– Президент пропонує почати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорою і коректної процедури, яка дозволила б вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації, – йдеться в повідомленні.

Вища рада правосуддя є важливим державним елементом і має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію щодо ситуації з ОАСК.

Рішення ОАСК щодо Ситника

Окружний адміністративний суд Києва, вирішив, що директор НАБУ Артем Ситник має передати свої повноваження одному із своїх заступників протягом місяця.

Таке рішення суд виніс, розглядаючи позов колишнього співробітника НАБУ Олександра Карєєва.