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Факти / Україна / Політика

Голос ініціює розслідування щодо скасування е-декларацій та вимагає відставки суддів КСУ

Партія Голос ініціює розслідування щодо Конституційного суду України. Представники органів ухвалили рішення скасувати е-декларації, що обурило партію.

Вони вимагають повернути повноваження Національному агентству з питань запобігання корупції перевіряти декларації народних депутатів. Рішення, яке ухвалив КСУ, партія вважає злочином.

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– Рішення суддів Конституційного суду щодо скасування е-декларування чиновниками містить ознаки злочину, оскільки судді трактували не лише ті статті законодавства, щодо яких було депутатське подання, та взяли на себе повноваження уряду і парламенту, – стверджують в організації.

Партія заявила, що судді Конституційного суду знищують боротьбу з корупцією. Тому, на думку Голосу, вони мають піти у відставку.

КСУ оприлюднив своє рішення щодо антикорупційної реформи

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 366-1 ККУ (Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування), адже покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.

Також неконституційним суд визнав моніторинг і контроль способу життя чиновників. Під рішення потрапило ведення реєстру електронних декларацій та його оприлюднення.

Джерело: Голос

Фото: Dreamstime

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