Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона Украины О предотвращении коррупции и ст.366-1 Уголовного кодекса, хотя и является серьезным ударом, но еще не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также убежден, что, если не удастся преодолеть негативные последствия этого решения и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема.

Кулеба подчеркнул, что существование и эффективное функционирование этой инфраструктуры является важным элементом взаимодействия Украины с ЕС.

Что принял КСУ

Речь идет о решении по представлению народных депутатов от ОПЗЖ и За будущее относительно незаконного обогащения и полномочий антикоррупционных органов. Его приняли 27 октября, а текст постановления обнародовали 28 октября.

Суд признал неконституционным ряд статей закона О предотвращении коррупции, которые определяют полномочия НАПК, а также статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное обогащение.

По требованию суда, с 19.00 28 октября НАПК полностью закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Это делает невозможным назначение победителей местных выборов.

Доступ к декларациям необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без проверки электронных деклараций ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.