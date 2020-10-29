Україна готова до продовження співпраці з Угорщиною для вирішення спірних питань попри скандал із агітацією угорських високопосадовців на місцевих виборах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що попри цей кричущий випадок, дипломатія – це гра в довгу, і Україна готова рухатися далі у відносинах, але винятково з повагою до національних інтересів країн.

– Ті, хто хоче продовжувати стан сварки, вони знаходяться на іншому боці барикад, і ми будемо рішуче протистояти будь-яким спробам підважити український суверенітет, – сказав Кулеба.

Дипломат зауважив, що цей конфлікт не вплине на подальшу зустріч прем’єра Угорщини Віктора Орбана та президента України Володимира Зеленського.

Також він додав, що Україна жорстко відповіла, заборонивши в’їзд двом угорським високопосадовцям, і вчинила б так з будь-якою країною.

– Кожна країна повинна поважати себе і якщо держава демонструє зневагу до твоїх законів, то ти маєш відповідати. І ми жорстко відповіли. Але я переконаний в тому, що найкращим результатам у відносинах має бути не перемога, а результативна нічия, – сказав міністр.

Конфлікт між Угорщиною та Україною

26 жовтня Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини, оскільки в день місцевих виборів, 25 жовтня, офіційні представники країни відкрити агітували за політичну силу угорського походження.

Через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів Україна заборонила в’їзд двом угорським високопосадовцям.

Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав таку заборону “жалюгідною”.