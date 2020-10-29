Мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений заболевания коронавирус. По предварительным данным, он побеждал на нынешних выборах мэра.

У Бондаренка был подтвержден диагноз — Covid-19. У него была двусторонняя пневмония.

Об этом сообщил главный врач областной больницы Андрей Жиденко.

Мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, 28 октября Олега Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.

С марта 2006 года до 18 ноября 2015 года был депутатом Новгород-Северского районного совета Черниговской области. Впоследствии занял должность городского головы.

Смерть мэра Борисполя

28 октября действующий мэр города Борисполь Анатолий Федорчук умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Партия Наш край сообщила, что именно Федорчук победил на местных выборах и должен был возглавить Бориспольскую ОТГ.

Источник: Суспильне