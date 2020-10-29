Міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. За попередніми даними, він перемагав на цьогорічних виборах мера.

Бондаренко мав підтверджений діагноз – Covid-19. У нього була двобічна пневмонія.

Про це повідомив головний лікар обласної лікарні Андрій Жиденко.

Чоловіка госпіталізували в ніч з вівторка на середу у важкому стані. Спочатку він був на кисневій терапії, 28 жовтня Олега Бондаренка підключили до апарату штучної вентиляції легень. У нього було уражено 80% легень.

З березня 2006 року до 18 листопада 2015 року був депутатом Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області. Згодом обійняв посаду міського голови.

Смерть мера Борисполя

28 жовтня чинний мер міста Бориспіль Анатолій Федорчук помер від ускладнень, які викликав коронавірус.

Партія Наш край повідомила, що саме Федорчук переміг на місцевих виборах та мав би очолити Бориспільську ОТГ.

Джерело: Суспільне