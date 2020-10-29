PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Евро подешевел, доллар растет — курс валют на 29 октября

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 октября, курс доллара на уровне 28,39 грн. В то же время подешевело евро и российский рубль.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Доллар подорожал на 3 копейки, а евро подешевело в цене на 24 копейки. Российский рубль и польский злотый подешевели на 10 копеек.

Читайте: Осень на карантине: что будет с тарифами, курсом гривны и ценами

Курс валют в Украине на 29 октября 2020:

  • $1 — 28,39 грн;
  • €1 — 33,31 грн;
  • 1 польский злотый — 7,20 грн;
  • 10 российских рублей — 3,60 грн.

Курс валют НБУ на 29 октября 2020 в Украине

Прогноз курса валют

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара к концу 2020 года.

В Кабмине считают, что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.

Цена доллара до конца 2020 года не поднимется выше 29 грн. Евро будет колебаться в цене 33-34 грн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка