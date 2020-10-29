Курс валют НБУ на 29 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 октября, курс доллара на уровне 28,39 грн. В то же время подешевело евро и российский рубль.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Доллар подорожал на 3 копейки, а евро подешевело в цене на 24 копейки. Российский рубль и польский злотый подешевели на 10 копеек.

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Курс валют в Украине на 29 октября 2020:

$1 — 28,39 грн;

€1 — 33,31 грн;

1 польский злотый — 7,20 грн;

10 российских рублей — 3,60 грн.

Прогноз курса валют

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара к концу 2020 года.

В Кабмине считают, что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.

Цена доллара до конца 2020 года не поднимется выше 29 грн. Евро будет колебаться в цене 33-34 грн.