Курс валют НБУ на 29 октября 2020 в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 октября, курс доллара на уровне 28,39 грн. В то же время подешевело евро и российский рубль.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Доллар подорожал на 3 копейки, а евро подешевело в цене на 24 копейки. Российский рубль и польский злотый подешевели на 10 копеек.
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Курс валют в Украине на 29 октября 2020:
- $1 — 28,39 грн;
- €1 — 33,31 грн;
- 1 польский злотый — 7,20 грн;
- 10 российских рублей — 3,60 грн.
Прогноз курса валют
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара к концу 2020 года.
В Кабмине считают, что стоимость валюты будет колебаться в пределах 27-28 грн.
Цена доллара до конца 2020 года не поднимется выше 29 грн. Евро будет колебаться в цене 33-34 грн.