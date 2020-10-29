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Факти / Україна / Політика

Рішення КСУ є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодію із Заходом – Кулеба

Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційними окремих положень закону України Про запобігання корупції та ст.366-1 Кримінального кодексу, хоча і є серйозним ударом, але ще не руйнує взаємодію України із західними партнерами.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба також переконаний, що в разі незмоги подолати негативні наслідки цього рішення і забезпечити належне функціонування антикорупційної інфраструктури, у нас буде проблема.

Кулеба підкреслив, що існування і ефективне функціонування цієї інфраструктури є важливим елементом українського партнерства із Заходом.

Що ухвалив КСУ

Йдеться про рішення за поданням народних депутатів від ОПЗЖ і За майбутнє щодо незаконного збагачення і повноважень антикорупційних органів. Його ухвалили 27 жовтня, а текст постанови оприлюднили 28 жовтня.

Суд визнав неконституційними низку статей закону Про запобігання корупції, які визначають повноваження НАЗК, а також статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за незаконне збагачення.

На вимогу суду, з 19.00 28 жовтня НАЗК повністю закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Це унеможливлює призначення переможців місцевих виборів.

Доступ до декларацій необхідний для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без перевірки електронних декларацій жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Джерело: МЗС

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