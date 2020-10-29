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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Укрзализныця планирует заменить тепловозы на электровозы

АО Укрзализныця планирует прекратить сотрудничество с американской корпорацией General Electric. Украинская компания закупала у них тепловозы.

О таком решении во время брифинга сообщил глава акционерного общества Владимир Жмак.

— Мы планируем перейти на электровозы, поскольку они более экономичны. Поэтому больше нет необходимости закупать товары в General Electric.

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Сейчас Укрзализныця преодолела дефицит локомотивов и удовлетворила все потребности в перевозках.

— Укрзализныця выполняет все заявки на перевозки на рынке. Мы везем все и делаем это оперативно.

Укрзализныця может ограничить билеты на поезда

Если ситуация с пандемией коронавируса в Украине будет ухудшаться, Укрзализныця может ограничить продажу билетов на 50%.

При этом пассажиры будут занимать места в шахматном порядке. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Фото: Dreamstime

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